Лидер сборной Франции за месяц до ЧМ-2022 по футболу перенес операцию
Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте пропустит через операцию четыре месяца и не сыграет на чемпионате мира-2022
Об этом сообщает официальный сайт клуба Канте - английского "Челси" .
Н'Голо Канте перенес операцию на подколенном сухожилии. На восстановление ему понадобится четыре месяца. Таким образом француз пропустит чемпионат мира, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
Канте только в конце сентября восстановился от предварительной травмы. В нынешнем сезоне он сыграл всего 2 матча.
31-летний Н'Голо Канте сыграл за сборную Франции 53 матча и забил 2 гола. В 2018 году он стал в составе национальной команды чемпионом мира.
- 14 октября стало известно, что Н'Голо Канте имеет рецидив повреждения подколенного сухожилия и не успеет восстановиться до старта ЧМ-2022 .
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