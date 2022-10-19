Об этом сообщает официальный сайт клуба Канте - английского "Челси" .

Н'Голо Канте перенес операцию на подколенном сухожилии. На восстановление ему понадобится четыре месяца. Таким образом француз пропустит чемпионат мира, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Канте только в конце сентября восстановился от предварительной травмы. В нынешнем сезоне он сыграл всего 2 матча.

31-летний Н'Голо Канте сыграл за сборную Франции 53 матча и забил 2 гола. В 2018 году он стал в составе национальной команды чемпионом мира.

14 октября стало известно, что Н'Голо Канте имеет рецидив повреждения подколенного сухожилия и не успеет восстановиться до старта ЧМ-2022 .

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