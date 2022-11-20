Лидер сборной Франции Бензема травмировался и не сыграет на ЧМ-2022
Французский форвард Карим Бензема пропустит ЧМ-2022 из-за травмы
Об этом сообщает официальный twitter сборной Франции.
Вчера, 19 ноября, Карим Бензема досрочно покинул тренировку из-за травмы. У футболиста травма квадрицепса левого бедра. Нападающий уже прошел обследование, свидетельствующее, что он не сможет сыграть на ЧМ-2022.
"Вся команда разделяет грусть Карима и желает ему скорейшего выздоровления", - пишут французы.
ЧМ-2022 стартует уже сегодня, 20 ноября. В Катаре Франция сыграет в группе D. Среди соперников Австралия, Дания и Тунис.
Матч Франция – Австралия состоится 22 ноября. Начало в 21:00.
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