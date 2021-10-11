Лидер сборной Боснии и Герцеговины удивился, что Шевченко больше не тренирует сборную Украины

Об этом Эдин Джеко сказал на предматчевой пресс-конференции.



Джеко также отметил, что под руководством Александра Петракова Украина показала хороший результат в матче с Финляндией.



"Для меня было большой неожиданностью, что Шевченко больше не является главным тренером сборной Украины. Я не знаю из каких причин - конфликт с федерацией или что-то, но я знаю, что есть новый тренер, который показал хороший результат с Финляндией", - сказал форвард боснийцев Эдин Джеко.

Сборная Украины, 9 октября в Хельсинки, одолела Финляндию со счетом 2: 1. В другом матче субботы Босния и Герцеговина победила в Нур-Султане Казахстан - 2: 0.

Команда Александра Петракова набрала 8 очков, вернулась на второе место и опередила Боснию и Герцеговину, которая с 6 пунктами - третья. Финляндия имеет 5 баллов и идет четвертой. У Казахстана - 3 очка. Возглавляет турнирную таблицу с 12 пунктами Франция.



12 октября Украина сыграет против Боснии и Герцеговины в 8-м туре квалификации ЧМ-2022. Начало в 21:45.

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