Лидер Реформаторского движения Бельгии вступился за главу МИД Бельгии, посетившую Крым за российские деньги
Лидер Реформаторского движения Бельгии Жорж-Луи Буше считает, что следует прекратить обвинять Аджа Лябиб
Об этом он написал в Твиттере.
Шум вокруг министерства иностранных дел Аджа Лябиб, которая в прошлом году посетила Крым за средства российского фонда, набирает обороты. После публикации в бельгийском издании Het Nieuwsblad статьи, где два бывших министра иностранных дел Бельгии – Карел де Гюхт и Вилли Клаас раскритиковали действия Лябиб, за нее вступился лидер Реформаторского движения Бельгии Жорж-Луи Буше
Дело в том, что бывшие министры назвали поездку Лябиб в Крым "разрушающей имидж" страны и "равной серьезной потере доверия" в то время, когда отношения с Украиной очень важны. А Жорж-Луи Буше, по квоте партии которого министерша была назначена, призвал прекратить ее бичевать.
"Маленький мир" возмущает, что чрезвычайная женщина, например Аджа Лябиб, может обладать таким большим количеством навыков, знаний и иметь такой жизненный опыт, который они (ее критики) не имеют", - написал Буше.
- Глава министерства иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб в День украинской государственности обратилась в письме к украинскому коллеге Дмитрию Кулебе и выразила поддержку Украине.
- Поездка министерства иностранных дел Бельгии Аджи Лябиб в оккупированный Россией Крым в 2021 году была оплачена на средства фонда дочери Владимира Путина Екатерины Тихоновой
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