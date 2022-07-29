Лидер Реформаторского движения Бельгии вступился за главу МИД Бельгии, посетившую Крым за российские деньги

Об этом он написал в Твиттере.

Шум вокруг министерства иностранных дел Аджа Лябиб, которая в прошлом году посетила Крым за средства российского фонда, набирает обороты. После публикации в бельгийском издании Het Nieuwsblad статьи, где два бывших министра иностранных дел Бельгии – Карел де Гюхт и Вилли Клаас раскритиковали действия Лябиб, за нее вступился лидер Реформаторского движения Бельгии Жорж-Луи Буше

Дело в том, что бывшие министры назвали поездку Лябиб в Крым "разрушающей имидж" страны и "равной серьезной потере доверия" в то время, когда отношения с Украиной очень важны. А Жорж-Луи Буше, по квоте партии которого министерша была назначена, призвал прекратить ее бичевать.

"Маленький мир" возмущает, что чрезвычайная женщина, например Аджа Лябиб, может обладать таким большим количеством навыков, знаний и иметь такой жизненный опыт, который они (ее критики) не имеют", - написал Буше.

Глава министерства иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб в День украинской государственности обратилась в письме к украинскому коллеге Дмитрию Кулебе и выразила поддержку Украине.

Поездка министерства иностранных дел Бельгии Аджи Лябиб в оккупированный Россией Крым в 2021 году была оплачена на средства фонда дочери Владимира Путина Екатерины Тихоновой

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