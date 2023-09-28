Лидер польской оппозиции Туск призвал увеличить военную помощь Украине

Об этом пишет Bild.

"В национальных интересах Польши, безусловно, победа Украины. Это повлияет и на экономические вопросы, и проблему беженцев. Польское государство не должно ни на йоту сдвинуться с места в этом вопросе, военная поддержка Украины не должна подвергаться сомнению", — заявил Туск.

Ранее политический оппонент Туска, действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, подверг сомнению дальнейшие поставки вооружения в Украину. Впоследствии правительство Польши скорректировало его заявление и подчеркнуло, что по меньшей мере все заключенные между странами договоренности останутся в силе.

Парламентские выборы в Польше пройдут 15 октября. По оценкам аналитиков, итоги голосования могут привести к смене правительства и лишить лидерства партию "Право и справедливость".

Запрет на импорт агропродукции из Украины и обострение отношений с Польшей

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке. В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал отдельные государства-члены ЕС воздержаться от неправомерных односторонних ограничений украинской агропродукции.

Вскоре Шмигаль проинформировал , что Украина подаст иск в ВТО и может в ответ запретить импорт товаров из Польши, Венгрии и Словакии. Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал действия Украины относительно польского эмбарго на украинское зерно и заявил, что он и его правительство будут защищать интересы польских фермеров.

20 сентября посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши из-за заявлений Зеленского о том, что блокирование экспорта зерна некоторыми странами на руку РФ.

Премьер Моравецкий заявил , что Польша больше не передает оружие для Украины. Анджей Дуда отреагировал на эти слова и сказал, что они были интерпретированы наихудшим образом и вырваны из контекста.

Также президент Польши сказал , что не верит, что мелкий спор между Украиной и его страной относительно украинского агроимпорта может перечеркнуть все достижения польско-украинских отношений и добавил , что его страна подготовила транзитные коридоры, которыми Украина сможет экспортировать свое зерно нуждающимся странам. Однако Варшава не отменяет своего запрета на продажу агропродукции.

Польская оппозиция обвинила власти в том, что в страну завозят уголь из РФ, несмотря на эмбарго.