Лидер победителей выборов в Германии заявил, что блок Меркель уйти в оппозицию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Граждане определили четкий мандат - три партии должны войти в следующее правительство. ХДС / ХСС не должны быть в Кабмине, они должны уйти в оппозицию", - сказал Шольц.

По его словам, в коалицию пригласят партию "Зеленых" и "Свободную демократическую партию" ..

Социал-демократическая партия выиграла выборы в немецкий Бундестаг

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина интересует формат коалиции после выборов в Германии.