Лидер победителей выборов в Германии заявил, что блок Меркель уйти в оппозицию
Кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии Олаф Шольц заявил, что блок ХДС / ХСС должен уйти в оппозицию
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Граждане определили четкий мандат - три партии должны войти в следующее правительство. ХДС / ХСС не должны быть в Кабмине, они должны уйти в оппозицию", - сказал Шольц.
По его словам, в коалицию пригласят партию "Зеленых" и "Свободную демократическую партию" ..
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