Лидер переворота в Габоне принес президентскую присягу и пообещал свободные выборы

Об этом информирует BBC News.

Нгему привели к присяге как временного президента. В речи он не назвал дату окончания военного правления.

Сообщается, что на инаугурации появились толпы радостных мирных жителей – переворот приветствовали многие, жаждущие перемены. Однако некоторые говорят, что правление генерала станет продолжением 55-летней династии Бонго. Отец Али Бонго, Омар, находился у власти 41 год, прежде чем скончался в 2009 году, а его преемником стал сын.

Генерал Нгема провел большую часть своей карьеры в ближайшем окружении Бонго и даже считается двоюродным братом Али Бонго.

Что известно о перевороте в Габоне

30 августа в Габоне, на западном побережье Центральной Африки, произошел государственный переворот: военные объявили временного руководителя государства, законного президента держали под домашним арестом.

Возглавил переворот против Али Бонго – генерал Брис Нгема, свергнув президента вскоре после того, как его назвали победителем спорных выборов.

Это был уже восьмой переворот в бывших французских колониях в Африке за последние три года.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что внимательно следят за развитием событий в Габонской Республике, поскольку сообщения о попытке силовой смены легитимной власти "крайне тревожны".