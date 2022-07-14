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Главная война с Россией Лидер партии Шольца считает, что переговоры с РФ возможны, но при определенных условиях

Лидер партии Шольца считает, что переговоры с РФ возможны, но при определенных условиях

14 июля, 2022 четверг
13:28
война с Россией

Лидер фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютзених не исключает переговоров с Россией, ведь обычно войны завершаются именно за столом переговоров

Об этом сообщает Tagesspiegel со ссылкой на лидера фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольфа Мютзениха.

"Если президент Путин изъявит желание проводить реальные переговоры с лидерами государств и правительств ЕС, стран НАТО и Украины – полностью исключать это нельзя", - заявил Мютцених.

Лидер подчеркнул, что переговоры будут зависеть от конкретных условий.

"Я продолжаю предполагать, что эта война не будет завершаться путем достижения абсолютной победы на поле боя, и, наконец, будут переговоры и соглашения. Так завершались войны в прошлом. Мы всегда должны использовать сигналы, указывающие на возможность для прекращения огня и дипломатических попыток. Но до сих пор таких сигналов не хватало", - добавил лидер фракции.

Мютзених не видит роли для Германии в таком процессе и, напротив, выступает против этого и за сотрудничество с партнерами.

  • Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила , что переговоры с Россией пока невозможны, поскольку Москва отказывается говорить даже о гуманитарных коридорах для гражданских.
  • 2 апреля Бербок заявила, что пока в Украине продолжаются бомбардировки, разговоры Путина о мирных переговорах не следует воспринимать серьезно .

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воєнні злочини Росії
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