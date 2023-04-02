Лидер партии Орбана заявил, что из-за помощи Украине мир движется к ядерной войне
Лидер фракции провластной венгерской партии "Фидес" Мате Кошич считает, что из-за усиления военной помощи Украине мир приближается к ядерной войне
Об этом пишет Telex.
"Чем больше стран вовлекается в войну в Украине, тем быстрее мы движемся к мировой войне. И если будет мировая война, то это будет ядерная война", - сказал Кошич.
Он добавил, что западные страны якобы оказались в нескольких шагах от того, чтобы направить в Украину своих военных.
"Мы в нескольких шагах от того, чтобы отправить на территорию Украины военных из Западной Европы или стран к западу от конфликта. По нашему мнению, именно этого следует избегать", - рассказал Кошич.
Премьер Венгрии Виктор Орбан является главой партии "Фидес".
- 31 марта Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза близки к тому, чтобы отправить миротворческий контингент в Украину.
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