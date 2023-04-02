Об этом пишет Telex.

"Чем больше стран вовлекается в войну в Украине, тем быстрее мы движемся к мировой войне. И если будет мировая война, то это будет ядерная война", - сказал Кошич.

Он добавил, что западные страны якобы оказались в нескольких шагах от того, чтобы направить в Украину своих военных.

"Мы в нескольких шагах от того, чтобы отправить на территорию Украины военных из Западной Европы или стран к западу от конфликта. По нашему мнению, именно этого следует избегать", - рассказал Кошич.

Премьер Венгрии Виктор Орбан является главой партии "Фидес".