Лидер отечественного ритейла наградил победителей предновогодней акции
Победитель акции получил чек на покупку современного и комфортного жилья – таунхауса
К Новому Году и Рождеству сеть АТБ устраивает для миллионов своих клиентов маленькие чудеса. Речь идет о скидках и акциях с большим количеством подарков. В этом году новогодним промо-проектом стал "АТБ поздравляет тебя!". В розыгрыш представили 15 современных телевизоров, 30 роботов пылемогогов, сертификаты на скидки в известных интернет-магазинах. Достаточно было только приобрести товары на сумму от 200 гривен и зарегистрировать код из кассового чека. А вот главный приз разыграли в канун Новогодних праздников. Это чек на внушительную сумму, которой хватит на покупку современного и комфортного жилья – таунхауса.
“Промо от АТБ – это всегда незабываемые эмоции и просто фантастические подарки. У АТБ всегда честные цены и честные акции с понятными и простыми условиями. Все открыто, правильно и прозрачно. Яркие акции и конкурсы с ценными подарками стали своеобразной визитной карточкой торговой сети №1 в Украине”, – говорит Ирина Ковальская, районная управляющая сети магазинов.
Счастливчиком года стал житель Черниговщины Дмитрий. Говорит, новогодний подарок очень уместен. А ведь месяц назад второй раз стал отцом. И вопрос расширения жилья как никогда актуален. Зарегистрировать чек неожиданно предложила супруга.
Женщина увидела в интернете рекламу в фейсбуке. Говорит – а давай поучаствуем, ну и решили зарегистрироваться. Ну, все сначала поверили в выигрыши. А приехал в Киев и убедился, что это не шутка. Желаю всем верить в победу и участвовать в таких акциях - делится эмоциями участник акции Дмитрий.Чтобы реализовать такой масштабный и яркий проект, в АТБ решили объединить 16 брендов от 4 известных компаний-производителей. А визитной карточкой акции стал зажигательный ролик-сингл. В котором охранник играет колбасой на барабанах, а фея-кассирша колдует над домом мечты. По состоянию на конец года сеть АТБ присутствует в 337 населенных пунктах в 24 областях Украины. Где работает более 1300 супермаркетов. На полках дискаунтеров этой торговой сети более 3,5 тысячи товаров.
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