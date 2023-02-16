Об этом сообщает издание Politiko.

Кейр Стармер посетил Бучу и Ирпень, места массового убийства мирных жителей. Там он встретился с экспертами по правам человека и посетил выставку российских преступлений.

"Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей в окрестностях Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и должное возмещение в восстановлении Украины", - сказал он. британскому вещателю ITV.

Британский премьер-министр Риши Сунак посетил Украину в ноябре, вскоре после вступления в должность, тогда как предыдущий предшественник Сунака Борис Джонсон, частый гость, совершил собственную импровизированную поездку даже после того, как покинул Даунинг-стрит.

Также Кейр Стармер провел встречу с президентом Украины, передает пресс-служба Офиса президента.

"Во время встречи мы обсудили ситуацию на передовой и возможное развитие событий на фронте в ближайшие месяцы, вопросы санкций и конфискации российских активов, их направление на восстановление нашего государства, а также создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Необходимо обеспечить справедливость. Украинцы , которые потеряли своих родных, ждут этого", - отметил Владимир Зеленский.

Отдельно Владимир Зеленский акцентировал, что за все преступления, совершенные в Украине во время войны, Россия должна быть признана государством-террористом, а ПИК Вагнера – террористической организацией.

В рамках встречи Глава государства отметил важность признания Великобританией Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.