Лидер оппозиции Великобритании Стармер посетил Бучу и Ирпень и встретился с Зеленским
Лидер лейбористов Кейр Стармер во время неожиданного визита в Киев в четверг, 16 февраля, пообещал, что у Украины всегда будет "непреклонная поддержка" его партии
Об этом сообщает издание Politiko.
Кейр Стармер посетил Бучу и Ирпень, места массового убийства мирных жителей. Там он встретился с экспертами по правам человека и посетил выставку российских преступлений.
"Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей в окрестностях Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и должное возмещение в восстановлении Украины", - сказал он. британскому вещателю ITV.
Британский премьер-министр Риши Сунак посетил Украину в ноябре, вскоре после вступления в должность, тогда как предыдущий предшественник Сунака Борис Джонсон, частый гость, совершил собственную импровизированную поездку даже после того, как покинул Даунинг-стрит.
Также Кейр Стармер провел встречу с президентом Украины, передает пресс-служба Офиса президента.
"Во время встречи мы обсудили ситуацию на передовой и возможное развитие событий на фронте в ближайшие месяцы, вопросы санкций и конфискации российских активов, их направление на восстановление нашего государства, а также создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Необходимо обеспечить справедливость. Украинцы , которые потеряли своих родных, ждут этого", - отметил Владимир Зеленский.
Отдельно Владимир Зеленский акцентировал, что за все преступления, совершенные в Украине во время войны, Россия должна быть признана государством-террористом, а ПИК Вагнера – террористической организацией.
В рамках встречи Глава государства отметил важность признания Великобританией Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
- Напомним, Великобритания готова передать Украине дальнобойные ракеты и изучает возможность совместного производства оружия и боеприпасов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.36
- Актуальное
- Важное