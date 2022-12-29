Об этом сообщает Tagesspiegel со ссылкой на заявление Мерца.

"Германия и другие европейские страны давно должны были поставить Украине БМП и основные боевые танки западного образца", - подчеркнул он.

По словам лидера Христианско-демократического союза, поддержка Украины боевыми машинами пехоты и боевыми танками не продлила бы эту войну, а сократила бы ее.

Он назвал важным сигналом для России то, что президент США Джо Байден на прошлой неделе заверил в своей поддержке президента Украины Владимира Зеленского.

"Хорошо, что по крайней мере американцы действовали решительно и поставили оборонительные ракеты. Совместные действия Соединенных Штатов и Европейского Союза по разным поставкам оружия в Украину безусловно были бы возможны", считает Мерц.

6 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию продемонстрировать лидерство и, наконец, передать Украине танки Leopard 2, системы Patriot и БМП Marder.

7 декабря в Соединенных Штатах заявили, что поддерживаютпередачу Украине танков Leopard 2, но отметили, что это должно произойти по инициативе Германии.