Лидер немецкой оппозиции Мерц призвал правительство передать Украине танки

Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на заявление Мерца.

"Чем больше мы поможем, тем быстрее закончится эта война", - сказал он в ответ на правительственное заявление канцлера Олафа Шольца в немецком Бундестаге.

По словам Мерца, Шольц прикрывается партнерами по НАТО, но это вводит в заблуждение.

"В основном это зависит от вас", - сказал Мерц канцлеру, добавив, что правительство могло бы легко предоставить тяжелую технику.

24 ноября в Германии сообщили , что размещение в Украине ЗРК Patriot, которые предоставят Польше, возможно только после консультаций с НАТО.

В НАТО заявили, что решение о передаче немецких систем противоракетной обороны Patriot для Украины должны принимать правительства стран. Тогда Берлин заявил, что продолжит военную поддержку Украине, но она будет ограничена теми же видами оружия, которые уже были представлены ранее.

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