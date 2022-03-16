Лидер мусульман Украины призвал сирийцев не ехать воевать за Путина

Об этом Саид Исмаилов сообщил в обращении, передает Эспрессо.TV .

Через несколько дней после того, как Владимир Путин одобрил, что, по его словам, до 16 000 добровольцев с Ближнего Востока готовы воевать за Россию, главный муфтий Украины обнародовал сообщение, в котором призывает сирийцев не вступать в войну.

"Путин хочет нанять вас, чтобы вы ехали воевать в Украину. Не приходите сюда убивать нас, не совершайте греха. Мусульмане – это часть Украины. Мы защищаем нашу нацию. Украина не нападала на Россию. Россия напала на Украину", - отметил духовный лидер. мусульман Украины.

Также он призвал мусульман из всех стран мира не становиться на сторону преступника, агрессора, нападающего.

"Не становитесь на сторону России, которая убивает нас и напала на нашу страну", – подчеркнул муфтий.

Он призвал мусульман не поддерживать российское преступление, которое является большим грехом. Наоборот, попросил становиться на сторону Украины и помогать – молитвами, пожертвованиями, поддержкой. Это ведь сейчас – очень для нас важно.

"Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы он удержал мусульман и всех людей от такой большой ошибки. Не будьте преступниками против Украины. Будьте людьми мира, справедливости и добра", – подытожил главный муфтий.

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