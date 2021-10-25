Лидер "Ливерпуля" установил невероятный рекорд в АПЛ
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал самым африканским футболистом в истории АПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В матче 9-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" Мохамед Салах оформил хет-трик, а "красные дьяволы" были разгромлены "Ливерпулем" 0:5.
Салах благодаря 3-м голам вышел на первое место в списке лучших бомбардиров АПЛ из Африки. У египтянина теперь 107 голов. Предыдущий рекорд принадлежал выдающемуся форварду лондонского "Челси" Дидье Дрогбе. Ивуариец забил 104 мяча.
29-летнему Салаху понадобилось 167 матчей, чтобы достичь этой цифры. Дрогба для своего рекорда потратил 254 матча.
Салах перешел в "Ливерпуль" летом 2017 года из итальянской "Ромы". До этого он выступал за "Базель", "Челси" и "Фиорентину".
Форвард дважды выигрывал "Золотую бутсу" АПЛ. С "Ливерпулем" он однажды победил в АПЛ и выигрывал ЛЧ.
- 24 октября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу"Манчестер Юнайтед" уступил на своем поле "Ливерпулю" со счетом 0:5.
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