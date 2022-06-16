Лидер "Ливерпуля" договорился о трансфере в "Баварию"

Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, Мане и "Бавария" достигли полной устной договоренности по контракту. Соглашение будет подписано на три года.

Ливерпуль знает о решении сенегальца, поэтому в ближайшее время трансфер перейдет в завершающую стадию. Сумма сделки должна составить 40 млн. евро с бонусами, как сообщалось ранее.

30-летний Садио Мане является лидером "Ливерпуля". В этом сезоне форвард сыграл 51 матч, забил 23 гола и отдал 5 ассистам.

Трансферная стоимость Мане составляет 70 млн. евро.

28 мая в финале Лиги чемпионов "Реал" выиграл "Ливерпуль" со счетом 1:0.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb