Лидер КНДР угрожает США применением ядерного оружия

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление северокорейского лидера.

"Если враги будут продолжать создавать угрозы, наша партия и правительство будут решительно реагировать на ядерное оружие и на тотальную конфронтацию тотальной конфронтацией", - заявил он.

Ким заявил, что "угрозы со стороны США и их союзников, проводящих враждебную политику", побудили его страну существенно ускорить усиление своего "оружия для ядерного сдерживания".

24 октября появилось сообщение о том, что КНДР и Южная Корея обменялись предупредительными выстрелами у морской границы. Южная Корея первой открыла огонь после того, как северокорейское судно пересекло морскую границу. На это КНДР ответила 10 выстрелами из РСЗО. С тех пор в СМИ регулярно информируют о запуске баллистических ракет по Южной Корее.

На саммите G20 в Камбодже, проходившем с 15 по 16 ноября, лидеры США, Японии и Южной Кореи объявили о совместной реакции в ответ на ядерную и баллистическую программы Северной Кореи.

Утром 18 ноября Северная Корея выпустила вероятную межконтинентальную баллистическую ракету в море вблизи Японии.

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