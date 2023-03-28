Об этом передает Reuters.

Об этом он сказал во время инспекции ядерной программы страны, в рамках которой 27 марта смоделировали ядерный взрыв. Для имитации взрыва использовались две тактические баллистические ракеты класса "земля-земля". Кроме того, исследовательский центр обороны КНДР провел испытания подводных систем стратегического оружия.

А Ким Чен Ын осмотрел новое тактическое ядерное оружие и технологии установки боеголовок на баллистические ракеты, а также ознакомился с планами ядерных контрнаступлений.

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Также лидера КНДР проинформировали об интегрированной системе управления ядерным оружием на основе ИТ под названием Haekbangashoe, что означает "ядерный триггер".

В свою очередь Ким приказал производить ядерные материалы "дальновидно", чтобы увеличить ядерный арсенал "в геометрической прогрессии" и производить мощное оружие. По его словам, врагом ядерных сил страны является не конкретное государство или группа, а "сама война и ядерная катастрофа", а политика расширения арсенала Северной Кореи "направлена исключительно на защиту страны, а также на региональный мир и стабильность".