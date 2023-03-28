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Лидер КНДР призвал увеличить производство оружейных ядерных материалов

28 мартa, 2023 вторник
05:54
Мир Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал нарастить темпы производства оружейного ядерного материала, чтобы увеличить арсенал страны

Об этом передает Reuters.

Об этом он сказал во время инспекции ядерной программы страны, в рамках которой 27 марта смоделировали ядерный взрыв. Для имитации взрыва использовались две тактические баллистические ракеты класса "земля-земля". Кроме того, исследовательский центр обороны КНДР провел испытания подводных систем стратегического оружия.

А Ким Чен Ын осмотрел новое тактическое ядерное оружие и технологии установки боеголовок на баллистические ракеты, а также ознакомился с планами ядерных контрнаступлений.

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Также лидера КНДР проинформировали об интегрированной системе управления ядерным оружием на основе ИТ под названием Haekbangashoe, что означает "ядерный триггер".

В свою очередь Ким приказал производить ядерные материалы "дальновидно", чтобы увеличить ядерный арсенал "в геометрической прогрессии" и производить мощное оружие. По его словам, врагом ядерных сил страны является не конкретное государство или группа, а "сама война и ядерная катастрофа", а политика расширения арсенала Северной Кореи "направлена исключительно на защиту страны, а также на региональный мир и стабильность".

  • 16 марта Северная Корея совершила ракетный запуск в направлении акватории Восточного моря перед запланированной встречей Южной Кореи и Японии.
  • Также Северная Корея утверждала, что якобы 800 тыс. человек добровольно присоединились или повторно записались в ряды национальной армии, чтобы воевать против США.
  • В течение 18 и 19 марта КНДР проводила тактические учения с целью "усиления возможностей сдерживания войны", имитирующих тактическую ядерную контратаку. Уже 19 марта Северная Корея снова выпустила баллистическую ракету малой дальности (SRBM) в сторону Восточного моря.
  • После этого министры иностранных дел G7 в совместном заявлении осудили пуски КНДР баллистических ракет и призвали Северную Корею отказаться от ядерного оружия.
  • Уже 27 марта Северная Корея осуществила еще запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря (Восточного).
КНДР
ядерное оружие
Ким Чен Ын
ядерная безопасность
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