Об этом он сказал на заседании Центральной военной комиссии, где обсуждались планы контрмер для сдерживания врагов Северной Кореи, которых она не называла, сообщает Reuters.

Ким отправил в отставку старшего генерала вооруженных сил, начальника Генерального штаба Пак Су Ила. Но назначил на это место генерала Ри Йона Гиля.

Также он призвал военных проводить учения с использованием новейшего оружия и оборудования страны, чтобы "держать свои силы готовыми к бою". Кроме того, северокорейский лидер приказал расширить мощности по производству оружия, в частности, речь идет о производстве ракетных двигателей и артиллерии.