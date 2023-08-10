Лидер КНДР призвал армию держать силы готовыми к бою
Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал военное руководство страны тренироваться и готовиться к возможной войне
Об этом он сказал на заседании Центральной военной комиссии, где обсуждались планы контрмер для сдерживания врагов Северной Кореи, которых она не называла, сообщает Reuters.
Ким отправил в отставку старшего генерала вооруженных сил, начальника Генерального штаба Пак Су Ила. Но назначил на это место генерала Ри Йона Гиля.
Также он призвал военных проводить учения с использованием новейшего оружия и оборудования страны, чтобы "держать свои силы готовыми к бою". Кроме того, северокорейский лидер приказал расширить мощности по производству оружия, в частности, речь идет о производстве ракетных двигателей и артиллерии.
- Ранее постоянное представительство Северной Кореи в ООН выразило свою критику относительно наличия ядерного оружия в США, при этом подчеркнуло, что собственное наличие ядерного оружия считается "суверенным правом".
- Уже 6 августа лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал заводам, производящим ракетные двигатели, артиллерию и другое оружие, увеличить мощности в рамках укрепления обороноспособности страны.
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