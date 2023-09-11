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Лидер КНДР совершит визит в Россию

11 сентября, 2023 понедельник
14:06
Мир

В понедельник, 11 сентября, стало известно, что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с президентом России Владимиром Путиным во Владивосток. В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ина в РФ "в ближайшие дни"

Об этом сообщает южнокорейский телеканал YTN.

"Органы разведки считают, что поезд, предположительно перевозящий Ким Чен Ина, движется во Владивосток", - сказал чиновник из Южной Кореи.

Другой высокопоставленный чиновник подтвердил, что Ким Чен Ын покинул Пхеньян и направляется в Россию.

Кроме того, в этот же день российские СМИ заявляли , что президент России прибыл во Владивосток, где примет участие в мерах восточного экономического форума.

Впоследствии в Кремле подтвердили визит Ким Чен Ина в Россию "в ближайшие дни", отмечается, что лидер КНДР едет по приглашению Путина.

Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются".

В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.

В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.

18 августа стало известно , что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.

4 сентября в The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц сообщили , что глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество.

Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-й годовщины основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию на следующей неделе.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает , что Северная Корея не начнет поставки оружия России не согласовав это с Китаем.

Россия
КНДР
Владимир Путин
Ким Чен Ын
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