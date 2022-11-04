Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы КНР.

Во время первых личных переговоров двух лидеров в пятницу в Пекине Си Цзиньпин призвал международное сообщество "отбросить угрозу ядерного оружия" и выступить против ядерной войны, чтобы предотвратить "кризис на Евразийском континенте".

Китайский лидер также отметил общую необходимость обеспечения стабильности цепей поставок продовольствия и энергоносителей, которые были нарушены вторжением РФ.

Издание отмечает, что комментарии Си Цзиньпина посылают четкий сигнал Путину, что ядерные угрозы являются красной линией для Китая, что дает Пекину определенную общую позицию с Брюсселем.

Заявление китайского лидера о дружбе с Путиным "без ограничений" накануне вторжения побудило Европу пересмотреть риски безопасности, связанные с расширением экономических связей с Пекином.

18 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил , что считает вероятность применения Россией ядерного оружия против Украины низкой, но проводит внимательный мониторинг состояния и готовности российских ядерных сил.

24 октября начальник Главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов заявил , что угроза применения Россией ядерного оружия реальна, но не больше, чем была восемь месяцев или два года назад.

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