Лидер Китая заявил Шольцу, что выступает против применения ядерного оружия в Европе
Глава КНР Си Цзиньпин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что он выступает против применения ядерной силы в Европе
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы КНР.
Во время первых личных переговоров двух лидеров в пятницу в Пекине Си Цзиньпин призвал международное сообщество "отбросить угрозу ядерного оружия" и выступить против ядерной войны, чтобы предотвратить "кризис на Евразийском континенте".
Китайский лидер также отметил общую необходимость обеспечения стабильности цепей поставок продовольствия и энергоносителей, которые были нарушены вторжением РФ.
Издание отмечает, что комментарии Си Цзиньпина посылают четкий сигнал Путину, что ядерные угрозы являются красной линией для Китая, что дает Пекину определенную общую позицию с Брюсселем.
Заявление китайского лидера о дружбе с Путиным "без ограничений" накануне вторжения побудило Европу пересмотреть риски безопасности, связанные с расширением экономических связей с Пекином.
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