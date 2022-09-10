Об этом сообщает "Радио Азаттик".

Первым государством, которое посетит Си Цзиньпин после двух лет безвыездного пребывания на родине в связи с пандемией коронавируса, станет Казахстан.

После визита в Нур-Султан китайский лидер отправится в Самарканд, где 15-16 сентября состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

На саммите в Узбекистане Си Цзиньпин, как ожидается, встретится с президентом России – впервые с тех пор, как в начале февраля Москва и Пекин объявили о безграничном партнерстве, и впервые с начала войны в Украине.

Ожидается также, что Си Цзиньпин примет участие в саммите G 20. Саммит пройдет в Индонезии в середине ноября. На нем запланирована встреча Си Цзиньпина с Байденом.

Кроме того, Китай сообщил Таиланда, что Си Цзиньпин примет участие во встрече форума "Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества" в Бангкоке вскоре после G20.

Издание отмечает, что поездка Си Цзиньпина является важной возможностью подтвердить растущее лидерство Пекина в Евразии, особенно на фоне экономических и политических потрясений, что вызвало в Центральной Азии из-за военного вторжения России в Украину.

Война в Украине продолжается и правительства стран Центральной Азии стремятся дистанцироваться от Кремля. Это позволяет Китаю ускорить темпы расширения влияния в регионе.

Визит показывает уважение Пекина в суверенитет стран Центральной Азии в сложное время. Страны региона, в частности Казахстан, наблюдают за тем, как Кремль не только проявляет мало уважения к их независимости, но и угрожает своим пропагандистам, что они могут стать "следующей Украиной".

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