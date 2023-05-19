Лидер Китая Си Цзиньпин представил план развития с пятью странами Центральной Азии

Полный текст речи китайского лидера на саммите "Китай – Центральная Азия" опубликовало издание Xinhua .

По его словам, Китай готов объединить стратегии развития с пятью странами Центральной Азии – Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, а также приложить совместные усилия для содействия модернизации государств.

Си остановился на 8 пунктах, среди которых: усиление институционального развития, расширение экономических и торговых связей, трансграничная связь, расширение энергетического сотрудничества, содействие экологическим инновациям, расширение возможностей для развития, усиление диалога между цивилизациями, защита мира в регионе.

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"Миру нужна стабильная, успешная, гармоничная и объединенная Центральная Азия. Необходимо поддерживать суверенитет, безопасность, независимость и территориальную целостность стран Центральной Азии", - сказал лидер Китая.

По его мнению, страны должны противостоять "внешнему вмешательству" во внутренние дела региона и попыткам спровоцировать "цветные революции", а также сохранять позицию "нулевой толерантности к терроризму, сепаратизму и экстремизму".

"Китай готов помочь странам Центральной Азии улучшить правоохранительные органы, безопасность и развитие обороноспособности", - добавил Си.

Он также отметил координацию и содействие миру в Афганистане.