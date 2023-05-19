Лидер Китая Си Цзиньпин представил план развития с пятью странами Центральной Азии
Лидер КНР Си Цзиньпин представил широкий план, призванный помочь поднять Центральную Азию на новый уровень развития, избегая при этом "внешнего вмешательства"
Полный текст речи китайского лидера на саммите "Китай – Центральная Азия" опубликовало издание Xinhua .
По его словам, Китай готов объединить стратегии развития с пятью странами Центральной Азии – Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, а также приложить совместные усилия для содействия модернизации государств.
Си остановился на 8 пунктах, среди которых: усиление институционального развития, расширение экономических и торговых связей, трансграничная связь, расширение энергетического сотрудничества, содействие экологическим инновациям, расширение возможностей для развития, усиление диалога между цивилизациями, защита мира в регионе.
Читайте также: Китай и Россия станут ключевыми темами саммита G7, - Bloomberg
"Миру нужна стабильная, успешная, гармоничная и объединенная Центральная Азия. Необходимо поддерживать суверенитет, безопасность, независимость и территориальную целостность стран Центральной Азии", - сказал лидер Китая.
По его мнению, страны должны противостоять "внешнему вмешательству" во внутренние дела региона и попыткам спровоцировать "цветные революции", а также сохранять позицию "нулевой толерантности к терроризму, сепаратизму и экстремизму".
"Китай готов помочь странам Центральной Азии улучшить правоохранительные органы, безопасность и развитие обороноспособности", - добавил Си.
Он также отметил координацию и содействие миру в Афганистане.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.11
Покупка 37.11Продажа 37.64
-
EUR
Покупка 40.19Продажа 41.02
- Актуальное
- Важное