Лидер Китая призвал Запад отменить санкции против Сирии

Об этом пишет Reuters.

Встреча лидеров Китая и Сирии дала толчок кампании Асада по возвращению на мировую арену, позволив Китаю продвигать свои стратегические интересы на Ближнем Востоке, где он уже поддерживает Иран и Саудовскую Аравию.

"Китай выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Сирии и призывает все соответствующие страны упразднить незаконные односторонние санкции против Сирии", - заявил Си Цзиньпин.

Он также пообещал Асаду, что Китай поможет Сирии восстановить ее разрушенную экономику и противостоять внутренним беспорядкам, повысив связи до "стратегического партнерства".

Reuters отмечает, что поддержка Си должна укрепить усилия Асада, направленные на то, чтобы проложить путь к выходу из статуса изгнанника. Так, Сирия присоединилась к китайской инициативе "Один пояс, один путь" в 2022 году, а в мае ее снова приняли в Лигу арабских государств.

В то же время в китайской дипломатии "стратегическое партнерство" предполагает более тесную координацию в региональных и международных делах, в частности, в военной сфере. Это на один уровень ниже того, что Пекин называет "всеобъемлющим стратегическим партнерством".

Что известно о санкциях против Сирии

Западные санкции в отношении Сирии неуклонно усиливались с первых дней гражданской войны, которая началась в 2011 году с подавления протестов и привела к убийству сотен тысяч людей и перемещению миллионов.

Правительство Асада, поддерживаемое Россией и Ираном, сейчас контролирует большую часть территории Сирии и в последние годы возобновило связи с арабскими соседями, когда-то поддерживавшими его оппонентов.

16 марта 2023 года Башар Асад во время визита в Москву назвал временно оккупированные РФ украинские территории "исторически русскими". На это президент Украины Владимир Зеленский ввел решение СНБО о санкциях против лидера Сирии.

В апреле Кабинет Министров принял распоряжение после рассмотрения предложений СНБО по введению санкций против Сирии: они ограничат торговлю с САР, авиасообщение через Украину, развитие технологий.

В мае глава Сирии Башар Асад впервые принял участие в саммите Лиги арабских государств после того, как 12 лет назад был отстранен от участия в организации.

20 сентября стало известно, что глава Сирии совершит первый визит в КНР с начала 12-летней гражданской войны в стране, во время которой Китай был одним из его главных сторонников.