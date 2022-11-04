Лидер Китая призвал Германию к сотрудничеству во "времена перемен и потрясений"

Об этом информирует Reuters .

На первой личной встрече президента КНР Си Цзиньпиня после того, как Шольц вступил в должность канцлера Германии, китайский лидер сказал, что страны имеют большое государственное влияние и должны больше работать вместе во времена перемен и потрясений ради мира во всем мире.

На переговорах планируется обсудить войну России против Украины, европейско-китайские отношения, борьбу с изменением климата и глобальный голод, а также развитие китайско-германских экономических связей и темы, на какие точки зрения обеих стран разные.

"Хорошо, что оба лидера встретились лично в напряженные времена, поскольку вторжение России в Украину создало проблемы для основанного на правилах глобального порядка", - сказал Шольц Си Цзиньпину.

Сообщается, что пятничная встреча Шольца является первым визитом лидера стран G7 в Китай за три года и станет испытанием для отношений между Пекином и Западом после лет роста напряженности.

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