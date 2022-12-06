Лидер Китая отправляется с визитом в Саудовскую Аравию, где встретится с главами 14 арабских государств, - CNN
Глава КНР Си Цзиньпин посетит с официальным визитом Саудовскую Аравию, где проведет саммит с лидерами 14 арабских государств
Об этом сообщает CNN.
Си совершит визит по приглашению короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда с 7 по 9 декабря.
В ходе визита состоится саудовско-китайский саммит под председательством глав двух государств. По данным CNN, в мероприятии примут участие не менее 14 лидеров арабских стран.
Арабский дипломатический источник в разговоре с телеканалом назвал поездку Си в Саудовскую Аравию "вехой" в арабско-китайских отношениях.
Слухи о визите главы Китая ходят уже несколько месяцев, но правительства Саудовской Аравии и Китая еще не подтвердили информацию о турне Си.
- Напомним, накануне стало известно, что в январе Саудовская Аравия снизит цены на нефть для Европы и Азии, но не для США.
- 14 ноября Си Цзиньпин на саммите лидеров G20 встретился с президентом США Джо Байденом
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