Об этом сообщает CNN.

Си совершит визит по приглашению короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда с 7 по 9 декабря.

В ходе визита состоится саудовско-китайский саммит под председательством глав двух государств. По данным CNN, в мероприятии примут участие не менее 14 лидеров арабских стран.

Арабский дипломатический источник в разговоре с телеканалом назвал поездку Си в Саудовскую Аравию "вехой" в арабско-китайских отношениях.

Слухи о визите главы Китая ходят уже несколько месяцев, но правительства Саудовской Аравии и Китая еще не подтвердили информацию о турне Си.

Напомним, накануне стало известно, что в январе Саудовская Аравия снизит цены на нефть для Европы и Азии, но не для США.

14 ноября Си Цзиньпин на саммите лидеров G20 встретился с президентом США Джо Байденом

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb