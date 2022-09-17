О зверствах оккупантов Трюдо написал в твиттере.

"Сообщения о массовых захоронениях в украинском Изюме ужасают и терзают сердце. Канада осуждает эти отвратительные зверства. Мы продолжим работать с партнерами для привлечения виновных к ответственности и продолжим поддерживать украинский народ", – говорится в сообщении.

16 сентября в деоккупированном Изюме Харьковской области приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения. Вероятно, их количество будет превышать погибших в Буче на Киевщине. Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что там ориентировочно 445 могил.

17 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что среди тел по массовому захоронению в Изюме Харьковской области, которые были эксгумированы в пятницу 16 сентября, 99% имеют признаки насильственной смерти .