Лидер Канады осудил зверства русской армии в Изюме
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал массовое захоронение людей с признаками пыток, найденное в городе Изюм Харьковской области после его деоккупации
О зверствах оккупантов Трюдо написал в твиттере.
"Сообщения о массовых захоронениях в украинском Изюме ужасают и терзают сердце. Канада осуждает эти отвратительные зверства. Мы продолжим работать с партнерами для привлечения виновных к ответственности и продолжим поддерживать украинский народ", – говорится в сообщении.
- 16 сентября в деоккупированном Изюме Харьковской области приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения. Вероятно, их количество будет превышать погибших в Буче на Киевщине. Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что там ориентировочно 445 могил.
- 17 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что среди тел по массовому захоронению в Изюме Харьковской области, которые были эксгумированы в пятницу 16 сентября, 99% имеют признаки насильственной смерти .
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