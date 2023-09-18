Лидер избирательной кампании в Словакии заявил, что планирует отменить поддержку Украины

Об этом он заявил в интервью, сообщает AP.

Отмечается, что Фицо, возглавлявший Словакию с 2006 по 2010 и с 2012 по 2018 год, является фаворитом на должность премьер-министра после выборов 30 сентября. Он и его левая партия Smer проводили предвыборную кампанию с четкими пророссийскими и антиамериканскими месседжами.

"Если Smer войдет в состав правительства, мы больше не будем отправлять оружие и боеприпасы в Украину", – заявил словацкий экс-премьер-популист.

AP пишет, что Фицо также выступает против санкций ЕС в отношении России, ставит под вопрос способность украинской армии вытеснить российские войска и хочет использовать членство Словакии в НАТО, чтобы заблокировать присоединение Украины. Его возвращение к власти может заставить Словакию отказаться от своего демократического курса, пойдя путем Венгрии при премьер-министре Викторе Орбане.

В интервью Фицо также утверждал, что ни одно количество поступающего в Украину западного оружия не изменит ход войны. Он сказал, что Евросоюз и США должны использовать свое влияние, чтобы заставить Россию и Украину заключить компромиссное мирное соглашение.

"Наивно думать, что Россия уйдет из Крыма. Наивно думать, что Россия когда-нибудь покинет территорию, которую она контролирует в Украине", - заявлял словацкий чиновник