Об этом сообщает AP .

"Эти беспорядки были спланированы. Эти беспорядки и отсутствие безопасности были разработаны Америкой и сионистским режимом и их служащими. В последние дни враги Ирана использовали различные инструменты, в том числе деньги, оружие, чтобы создать проблемы для Исламской Республики", - заявил лидер Ирана аятолла Хаменеи в понедельник во время выступлений перед студентами-полицейскими в Тегеране.

Также Хаменеи подчеркнул, что у него "разбито сердце" из-за смерти 22-летней Махсы Амини под стражей, назвав это "печальным инцидентом".

После многочасового противостояния между студентами и полицией, которое превратило ведущий технологический университет во вспышку протестов, закончившихся арестом сотен молодых людей, Иран закрыл заведение.

В выступлении лидер Ирана осудил протестующих, которые срывали свои хиджабы и поджигали мечети, банки и полицейские машины, и назвал их поступки "действия, которые ненормальны и неестественны".

В ответ на протесты силы безопасности применяли слезоточивый газ и открывали огонь, однако ведомство сообщает, что масштаб разгона остается непонятным.

Число погибших в результате насильственных столкновений между протестующими и офицерами службы безопасности может достигать 41, в том числе 5 женщин и не менее 5 детей.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Они вызваны рядом факторов, включая безработицу и высокую стоимость жизни, коррупцию и агрессивную внешнюю политику Ирана в регионе. 30 декабря в Иране начались уже антиправительственные митинги, совпавшие с провластными демонстрациями. Митинги проводились в 1200 населенных пунктах, а также акции противников руководства страны – в Тегеране и других крупных городах.

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