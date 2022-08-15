Об этом сообщает TMZ .

Источники, близкие к паре, рассказали, что 59-летний Гэтфилд подал документы на развод в штате Колорадо еще в начале этого года. Об этом официально не сообщалось и бывшие супруги держали информацию о разрыве в тайне.

Отмечается, что Джеймс и Франчекска Гетфилды сохранили дружеские отношения. Они познакомились в 1992-м, а женились в 1997 году. У Гетфилдов есть две дочери и сын.

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