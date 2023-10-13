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Лидер гонки за должность спикера Палаты представителей США Скализ снял свою кандидатуру. Причина

13 октября, 2023 пятница
09:37
Мир

Кандидат Стивен Скализ, который был лидером в борьбе за должность главы Палаты представителей США, внезапно отказался от своей кандидатуры из-за разногласий с однопартийцами

Об этом информирует Reuters .

"Я только что сообщил своим коллегам, что снимаю свою кандидатуру на должность спикера. Если вы посмотрите на последние несколько недель, если вы посмотрите на то, где находится наша конференция, вы увидите, что есть еще над чем работать... Еще есть некоторые люди , имеющие свои собственные планы", – заявил он.

Скализ, которого его партийные коллеги избрали кандидатом на должность спикера Палаты представителей за день до этого, не смог собрать необходимое количество голосов – 217. Несколько республиканцев не поддержали его. Кто будет их кандидатом, пока неизвестно. Они планируют снова встретиться в 16:00 по киевскому времени в пятницу.

Несколько республиканцев уже выразили свою поддержку Джиму Джордану, сопернику Скализа, проигравшему во внутрипартийных выборах в среду. Сообщается, что тогда Джордан призвал своих поклонников поддержать Скализа.

Патрик Макгенри, назначенный временным спикером после удаления эксспикера Кевина Маккарти, рассматривается как потенциальный кандидат на замену, по крайней мере на короткий период, для принятия бюджетных законопроектов и международной помощи.

Агентство также отмечает, что некоторые республиканцы считают, что для преодоления паралича, вызванного вакансией поста постоянного спикера, можно было бы расширить временное полномочие Макгенри.

  • Напомним, 11 октября по итогам тайного голосования, 113 голосов отдали за Стива Скализа и 99 – за Джима Джордана.
Новости
республиканцы
США
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