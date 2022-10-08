Об этом он сообщил в комментарии для издания Spiegel.

Рольф Мютзених отметил, что Путин во время полномасштабной войны неоднократно намекал на готовность применить ядерное оружие.

"Я советую серьезно воспринимать эти угрозы и не полагаться на экспертов, которые считают, что "понимают" Путина и могут предсказать его поведение", - сказал он.

Также депутат призвал главу МИД Анналену Бербок "прибегнуть к новым дипломатическим инициативам рядом с США", и сказал, что Вашингтон, похоже, сейчас стремится исследовать варианты завершения войны путем переговоров.

"Мы должны не только привлечь к этому соответствующих лиц в Вашингтоне, но и активно поддержать их. Война без ограничений ухудшает гуманитарную и социально-экономическую ситуацию в Украине и стабильность мирового порядка в целом. Также задача Германии - позаботиться о том, чтобы "мышление" зонами влияния не стало необратимым процессом", - подчеркнул он.

"Дипломатия не должна быть ограничена идеологической неуступчивостью или морализаторством. Мы вынуждены признать, что такие люди как Владимир Путин, Си Цзиньпин, Виктор Орбан, Реджеп Тайип Эрдоган и Мохаммед бин Салман и многие другие будут влиять на судьбу своих стран, соседей и всего мира дольше, чем нам хотелось бы", – добавил Рольф Мютзених.

5 октября народная депутат Ивана Климпуш-Цинцадзе рассказала, что у немецких политиков есть мнение о том, что Германия не может во второй раз заблокировать заявку Украины на вступление в Альянс.

8 октября Минобороны Германии заявило, что НАТО должно сделать больше для совместной безопасности, чтобы оградить себя от потенциальных действий России и российского диктатора Владимира Путина.