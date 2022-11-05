Лидер фракции партии Шольца обвинил украинские власти во внесении его в "список террористов"

Об этом сообщило издание Welt .

"Я раздражен тем, что украинское правительство внесло меня в список террористов на том основании, что я работаю над прекращением огня или над возможностью осуществления дальнейших дипломатических шагов через локальные перемирия", - заявил Мютцених на дебатах СДПГ в Берлине.

С украинской стороны не было подтверждения, что лидер парламентской фракции СДПГ попал в список террористов.

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Кроме того, Мютцених также заявил на дебатах, что ему поступали угрозы.

"На основании того, что украинское правительство включило меня в список террористов, также поступали, так сказать, вторичные угрозы. С ними тоже не совсем легко бороться", – отметил он.

Мютцених пожаловался на "дискриминацию" в отношении тех, кто, как и он, выступает за дипломатию: "Я выступаю против этой жесткости".

Он отстаивает свой призыв к дипломатическим усилиям, направленным на прекращение агрессивной войны России против Украины. "Моя позиция не изменилась. Большинство войн не заканчивались на поле боя", – сказал Мютцених.

30 октября стало известно, что Германия будет поддерживать Украину до самой победы столько, сколько потребуется.

4 ноября министр юстиции Германии Бушман прибыл в Киев, чтобы обсудить международное расследование военных преступлений РФ.

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