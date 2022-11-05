Лидер фракции партии Шольца обвинил украинские власти во внесении его в "список террористов"
Лидер фракции Социал-демократической партии Рольф Мютцених обвинил украинские власти во внесении его в "список террористов"
Об этом сообщило издание Welt .
"Я раздражен тем, что украинское правительство внесло меня в список террористов на том основании, что я работаю над прекращением огня или над возможностью осуществления дальнейших дипломатических шагов через локальные перемирия", - заявил Мютцених на дебатах СДПГ в Берлине.
С украинской стороны не было подтверждения, что лидер парламентской фракции СДПГ попал в список террористов.
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Кроме того, Мютцених также заявил на дебатах, что ему поступали угрозы.
"На основании того, что украинское правительство включило меня в список террористов, также поступали, так сказать, вторичные угрозы. С ними тоже не совсем легко бороться", – отметил он.
Мютцених пожаловался на "дискриминацию" в отношении тех, кто, как и он, выступает за дипломатию: "Я выступаю против этой жесткости".
Он отстаивает свой призыв к дипломатическим усилиям, направленным на прекращение агрессивной войны России против Украины. "Моя позиция не изменилась. Большинство войн не заканчивались на поле боя", – сказал Мютцених.
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