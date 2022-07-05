На фронте ранен лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов, сыгравший главную роль в фильме Сенцова "Носорог"
Сергей Филимонов был ранен на фронте
Об этом Сергей Филимонов сообщил в своем telegram- канале.
Лидер движения "Гонор" сообщил, что попал под удар "града" и получил ранения.
"Нас накрыло градом. Меня ранило. Достали уже 8 осколков. Эвакуируют в Днепр", - говорится в сообщении.
Лидер неформального молодежного движения "Гонор", бывший руководитель киевской ячейки "Гражданского Корпуса Азов" и киевской ячейки партии "Национальный корпус", известен также как организатор и участник активистских инициатив против застройки, в поддержку политических заключенных и жертв политических преступлений. Сыграл главную роль в фильме украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог".
- Напомним, что во время боевых действий отдал жизнь за Украину командир созданного при содействии партии "Свобода" добровольческого батальона "Карпатская Сечь" Олег Куцин.
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