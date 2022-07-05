На фронте ранен лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов, сыгравший главную роль в фильме Сенцова "Носорог"

Об этом Сергей Филимонов сообщил в своем telegram- канале.

Лидер движения "Гонор" сообщил, что попал под удар "града" и получил ранения.

"Нас накрыло градом. Меня ранило. Достали уже 8 осколков. Эвакуируют в Днепр", - говорится в сообщении.

Лидер неформального молодежного движения "Гонор", бывший руководитель киевской ячейки "Гражданского Корпуса Азов" и киевской ячейки партии "Национальный корпус", известен также как организатор и участник активистских инициатив против застройки, в поддержку политических заключенных и жертв политических преступлений. Сыграл главную роль в фильме украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог".

Напомним, что во время боевых действий отдал жизнь за Украину командир созданного при содействии партии "Свобода" добровольческого батальона "Карпатская Сечь" Олег Куцин.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb