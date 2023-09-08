Лидер "Днепра-1" перешел к аутсайдеру чемпионата Мексики, - СМИ
Полузащитник СК "Днепр-1" Доминго Бланко покинул украинскую команду и перешел в чемпионат Мексики
Об этом сообщает FCDNIPRO.COM.
По информации источника, 28-летний Доминго Бланко на правах бесплатной аренды перешел в мексиканскую "Тихуану". Стороны подписали контракт на год, включена опция выкупа.
"Тихуана" – представитель Высшей лиги Мексики. В прошлом сезоне они финишировали на 15-й позиции. После 7 туров нынешней кампании Тихуана занимает 16-е место.
Кто такой Доминго Бланко
В августе 2022 года Доминго Бланко перешел в "Днепр-1" на правах свободного агента. 28-летний аргентинец стал лидером команды, однако его не устроило возвращение клуба в Днепр.
На счету полузащитника 6 матчей и 1 гол в нынешнем сезоне.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.19
- EUR Покупка 40.24Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное