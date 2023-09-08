Лидер "Днепра-1" перешел к аутсайдеру чемпионата Мексики, - СМИ

Об этом сообщает FCDNIPRO.COM.

По информации источника, 28-летний Доминго Бланко на правах бесплатной аренды перешел в мексиканскую "Тихуану". Стороны подписали контракт на год, включена опция выкупа.

"Тихуана" – представитель Высшей лиги Мексики. В прошлом сезоне они финишировали на 15-й позиции. После 7 туров нынешней кампании Тихуана занимает 16-е место.

Кто такой Доминго Бланко

В августе 2022 года Доминго Бланко перешел в "Днепр-1" на правах свободного агента. 28-летний аргентинец стал лидером команды, однако его не устроило возвращение клуба в Днепр.

На счету полузащитника 6 матчей и 1 гол в нынешнем сезоне.