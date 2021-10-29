Лидер "Динамо" во второй раз стал отцом
У полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Буяльского родился сын
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Виталий Буяльский уже во второй раз стал отцом. Его жена – 28-летняя Алина раньше родила дочь Злату. На этот раз у пары появился сын.
"29.10.21 Добро пожаловать в нашу семью, сыночек, не верю, теперь нас четверо", - написала жена футболиста в Instagram.
28-летний Буяльский провел всю профессиональную карьеру в "Динамо", кроме сезона 2013/14, когда выступал в аренде за "Говерлу".
В общей сложности, Виталий Буяльский сыграл за "Динамо" 244 матча, забил 47 голов и сделал 34 результативных передачи. Хавбек трижды выигрывал УПЛ, три раза Кубок Украины и четырежды Суперкубок.
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