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Лидер "Динамо" во второй раз стал отцом

29 октября, 2021 пятница
17:57
Спорт Виталий Буяльский

У полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Буяльского родился сын

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Виталий Буяльский уже во второй раз стал отцом. Его жена – 28-летняя Алина раньше родила дочь Злату. На этот раз у пары появился сын.

"29.10.21 Добро пожаловать в нашу семью, сыночек, не верю, теперь нас четверо", - написала жена футболиста в Instagram.

28-летний Буяльский провел всю профессиональную карьеру в "Динамо", кроме сезона 2013/14, когда выступал в аренде за "Говерлу".

В общей сложности, Виталий Буяльский сыграл за "Динамо" 244 матча, забил 47 голов и сделал 34 результативных передачи. Хавбек трижды выигрывал УПЛ, три раза Кубок Украины и четырежды Суперкубок.

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