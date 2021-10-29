Лидер "Динамо" во второй раз стал отцом

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Виталий Буяльский уже во второй раз стал отцом. Его жена – 28-летняя Алина раньше родила дочь Злату. На этот раз у пары появился сын.



"29.10.21 Добро пожаловать в нашу семью, сыночек, не верю, теперь нас четверо", - написала жена футболиста в Instagram.

28-летний Буяльский провел всю профессиональную карьеру в "Динамо", кроме сезона 2013/14, когда выступал в аренде за "Говерлу".



В общей сложности, Виталий Буяльский сыграл за "Динамо" 244 матча, забил 47 голов и сделал 34 результативных передачи. Хавбек трижды выигрывал УПЛ, три раза Кубок Украины и четырежды Суперкубок.

1 июня Виталий Буяльский подписал новый контракт с "Динамо".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb