Лидер "Динамо" Цыганков отказался от трансфера в европейский топ-чемпионат, - СМИ
Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков отказался от трансфера во французский "Монако"
Об этом сообщает журналист YouTube-канала "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
По информации источника, "Монако" хотело взять Виктора Цыганкова в аренду с правом выкупа в 20 млн. евро, но украинец отверг это предложение, потому что не хочет продолжать карьеру во Франции.
В этом сезоне 24-летний Виктор Цыганков провел 18 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 2 ассиста.
Transfermarkt оценивает украинца в 25 млн евро, он является самым дорогим игроком "Динамо".
- 3 ноября испанский комментатор Хулио Мальдонадо заявил, что Виктору Цыганкову пора покинуть киевское "Динамо".
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