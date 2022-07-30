Лидер "Динамо" покинул команду перед решающими матчами Лиги чемпионов
Словенский полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич перешел в греческий "Панатинаикос"
Об этом сообщает официальный сайт "Панатинаикоса" .
Вербич воспользовался разрешением ФИФА (Международной федерации футбольных ассоциаций) покидать украинские клубы во время войны до завершения контракта. Словенский вингер заключил с клубом из Афин контракт до 2025 года. Его соглашение с динамовцами было рассчитано до конца 2022 года.
За "Динамо" 28-летний Беньямин Вербич выступал с 2018 года. Вторую половину прошлого сезона словенец отыграл в аренде за польскую "Легию". После этого Вербич вернулся в "Динамо" и помог киевлянам пройти турецкий "Фенербахче" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. В третьем раунде отбора ЛЧ украинцы 3 и 9 августа встретятся с австрийским "Штурмом".
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