Лидер "Динамо" не сыграет за Украину против Болгарии в товарищеском матче

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Из находящихся в расположении сборной Украины футболистов в заявку на товарищеский матч с Болгарией не попали динамовцы Николай Шапаренко и Илья Забарный.

Игра Украина - Болгария состоится сегодня в Одессе и начнется в 19:30.

Заявка сборной Украины на матч с Болгарией:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Тарас Качараба, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Виктор Корниенко, 11. Александр Зубков, 12. Андрей Пятов, 13. Даниил Сикан, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Артем Довбык, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Тимчик, 19. Денис Гармаш, 20. Виктор Коваленко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.



Напомним, 6 ноября стало известно, что защитник "Динамо" Виталий Миколенко из-за травмы пропустит решающий матч сборной Украины в отборе чемпионата мира против Боснии и Герцеговины.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что травмированного Виталия Миколенко на левом фланге обороны заменит Эдуард Соболь.

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