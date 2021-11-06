Лидер "Динамо" не поможет сборной Украины в решающем матче отбора ЧМ-2022
Защитник "Динамо" Виталий Миколенко из-за травмы пропустит решающий матч сборной Украины в отборе чемпионата мира против Боснии и Герцеговины
Об этом сообщает FootballHub .
По словам главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу, левый защитник киевлян Виталий Миколенко, у которого повреждение спины, пропустит ноябрьские матчи сборной Украины. Футболисту понадобится три недели, чтобы восстановиться от травмы.
Сборная Украины перед заключительным матчем группового раунда отбора ЧМ-2022 против боснийцев, который состоится 16 ноября в Зенице, имеет 9 очков и занимает в группе D второе место. Босния и Герцеговина с 7 пунктами четвёртая. Лидирует с 12 баллами Франция, Финляндия с 8 пунктами третья, Казахстан набрал 3 очка и замыкает турнирную таблицу.
Перед игрой с боснийцами команда Александра Петракова 11 ноября в Одессе проведет товарищескую встречу с Болгарией.
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Напомним, 25 октября Александр Петраков назвал состав сборной Украины на следующие матчи и вернул Руслана Малиновского в национальную команду.
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