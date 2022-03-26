Лидер "Бумбокса" Андрей Хливнюк попал под минометный огонь и получил ранения
Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк получил ранения во время минометных обстрелов в Киеве
Об этом исполнитель сообщил на странице в инстаграмме.
Андрей Хливнюк получил ранения во время минометных обстрелов российскими оккупантами. Заметим, что фактически с начала наступления русских войск певец находится в рядах терробороны Киева.
"Наша колонна потеряла два пикапа, но верю, что наши волонтеры с этим справятся", – написал Хливнюк.
По его сообщениям похоже, что все бойцы уцелели.
"Вот с такими нацистами вы сражаетесь, идиоты", – обратился певец к своей российской аудитории.
- Напомним, популярный ютубер The Kiffness совершил ремикс на песню "Ой в лугу красная калина" в исполнении Хливнюка.
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