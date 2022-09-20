Об этом он заявил "Российской газете" во время своего визита в Москву.

"Конфликт в Украине – прямое следствие расширения Альянса на Восток, а реальная цель – Россия, ее тщательное сдерживание и в конце концов – уничтожение. Если вы отслеживаете сегодняшние заявления, исходящие от высокопоставленных чиновников НАТО и Евросоюза, где открыто настаивают на поражении России на поле боя, то становится очевидным, какова реальная геополитическая цель Запада. В Украине сегодня коллективный Запад участвует в конфликте с Россией", – говорит Додик.

Вместе с тем он убежден, что Россия – это важнейший дипломатический союзник Республики Сербской.

"Для РС и всего сербского народа важнейшее значение приобретает экономическое взаимодействие с Россией, главным образом в рамках энергетических проектов, где Москва выступает в роли нашего стратегического партнера. Кроме того, РФ – это гарант выживания сербов в БиГ в это нестабильное и неопределенное время", – убежден лидер боснийских сербов.

Еще весной глава сербской части Боснии выступил против введения антироссийских санкций.

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