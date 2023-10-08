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Лидер большинства в Сенате США Шумер посетил Китай и призвал справедливо относиться к американским компаниям

8 октября, 2023 воскресенье
07:59
Мир

В субботу, 7 октября старший сенатор США Чак Шумер совершил редкую поездку в Китай и заявил, что Вашингтон не стремится отделиться от Пекина, но хочет справедливого отношения к американским компаниям

Об этом пишет Reuters.

Шумер сделал такое заявление во время встречи с секретарем Коммунистической партии Шанхая Чэнь Цзинином. Американец сказал, что Штаты не стремятся к конфликту и хотят добиться равных условий игры, поскольку страны конкурируют в экономическом плане.

Отмечается, что старший сенатор США возглавляет двухпартийную делегацию Конгресса в Азию, включающую остановки в Южной Корее и Японии. Оно направлено на продвижение интересов экономики и национальной безопасности США, а в Китае группа надеется встретиться с президентом КНР Си Цзиньпином.

Шумер заявил, что многие избиратели в США считают, что в некоторых случаях Китай несправедливо относится к американским компаниям, подчеркнув необходимость справедливого отношения, что позволит американским компаниям так же свободно конкурировать в Китае, как и китайские компании могут конкурировать в Штатах.

Группа из шести сенаторов во главе с республиканцем Майком Крейпо встретится с лидерами правительств и бизнеса в трех посещаемых ими странах, а также с представителями американских компаний, работающих в регионе.

Среди других сенаторов, участвующих в поездке, - республиканцы Билл Кэссиди и Джон Кеннеди, а также демократы Мэгги Хассан и Джон Оссофф.

Чэнь сказал, что связи между двумя странами являются важнейшими двусторонними отношениями в мире, и отметил необходимость сотрудничества.

Противоречие между США и Китаем

В последнее время между двумя странами напряжены отношения. Они ухудшились в первую очередь из-за поддержки США Гонконга. Также из-за скандала с китайским "шпионским" шаром, сбитым в небе над США. Дополнительно их ухудшили высказывания Байдена, назвавшего Си Цзиньпина диктатором.

Кроме этого, США ввели ограничение на поставки чипов в Китай, что серьезно повлияло на экономику Пекина.

Также 14 сентября США ввели санкции против более 150 компаний и лиц, помогающих РФ обходить ограничения. Впоследствии Штаты добавили в список экспортного контроля 42 китайских компании, поддерживающих военную и оборонно-промышленную базу России.

7 октября стало известно , что США и Китай близки к организации встречи президента США Джо Байдена с главой КНР Си Цзиньпином в ноябре в Калифорнии.

Китай
США
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