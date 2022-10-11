Лидер белорусской оппозиции Тихановская предложила создать альянс между Украиной и Объединенным переходным кабинетом Беларуси
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому создать альянс с Объединенным переходным кабинетом Беларуси
Об этом она заявила в своем обращении 10 октября.
Она предлагает Украине создать политический и дипломатический альянс с демократической Беларусью, которая не подчиняется властям Александра Лукашенко.
"Мы предлагаем Украине и украинскому народу построить альянс с демократической Беларусью. Вести борьбу вместе и поддерживать белорусское сопротивление. Объединенный переходный кабинет готов к сотрудничеству с Украиной и установлению дипломатических и политических отношений", - сказала Тихановская.
Тихановская подчеркнула, что белорусы всегда будут с народом Украины и не стоит отождествлять их с Лукашенко. Она обвинила его в запуске ракет из Беларуси по территории Украины и развертывании совместной региональной группировки войск вместе с Путиным.
"Это он и Путин вовлекают нашу страну в войну и подчеркивают, что опасность идет со стороны Украины", - сказала Светлана Тихановская.
Лидер оппозиции также подчеркнула, что "Лукашенко - позор Беларуси", и что он давно уже не принимает самостоятельных решений, это за него делает Кремль. Тихановская объявила о необходимости для Беларуси выйти из военных, политических и экономических союзов с РФ, препятствующих национальным интересам страны.
"Украинцы и белорусы не враги, мы вместе воюем с одним и тем же злом", - заявила она.
- 5 октября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская уже обращалась к Украине и попросила о поддержке.
- 10 октября президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.
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