English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Лидер "Азова" Андрей Билецкий подтвердил химическую атаку россиян в Мариуполе

Лидер "Азова" Андрей Билецкий подтвердил химическую атаку россиян в Мариуполе

12 апреля, 2022 вторник
00:30
война с Россией

Оккупанты нанесли химический удар по крепости "азовцев" - заводу "Азовсталь"

Об этом Андрей Билецкий рассказал в своем видеообращении.

Он заявил, что "практический аспект" атаки невелик, "три человека имеют четко выраженные признаки отравления боевыми химическими веществами", но "без катастрофических последствий". "Даже оружие массового поражения эти идиоты не могут использоваться полноценно", - заявил Белецкий.

"Если же о нравственной стороне, то это говорит только об одном: о трусости, или сц....вости россиян". Билецкий напомнил, что применение химоружия началось в годы Первой мировой войны как разрешение патовой ситуации в позиционной войне.

"Они (русские . - Ред.) понимают, что известие об этом разойдется по всему миру. Что мир узнает, что они - террористы, нарушающие огромное количество конвенций. Это (химатака. - Ред.) свидетельствует о том, что они не могут взять Мариуполь, "азовцев", украинских защитников. И поэтому они отчаиваются, и им ничего не остается, только использовать неизбирательное, запрещенное оружие".

"Они думают, что проявляют свою силу, а на самом деле они демонстрируют слабость", - сказал Андрей Белецкий.

  • Напомним, вечером 11 апреля полк "Азов" заявил , что Россия использовала ядовитое вещество против военных и гражданских в Мариуполе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Мариуполь
Читайте также:
Херсон окупанти
11 апреля, 2022 понедельник
В Херсонской области россияне создали три застенки, - Арестович
Віктор Орбан
10 апреля, 2022 воскресенье
Смехом над событиями в Буче Орбан вырыл сам себе яму, - Дещица
вантжівки на кордоні фура
10 апреля, 2022 воскресенье
Все, что я слышала от российских водителей фур на границе, как они хотят меня изнасиловать и убить, с этим народом украинцам не найти общий язык, — общественная активистка
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 30.06
  • EUR
    Покупка 31.76
    Продажа 32.89
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
12 апреля
00:33
Применение Россией химического оружия станет "новым этапом террора против народа Украины", - Зеленский
00:05
Денис Шмигаль
"Агрессор стремится убить как можно больше мирного населения", - Шмигаль конгрессменам США
2022, понедельник
11 апреля
23:56
Большинство людей из подконтрольной части Донбасса эвакуировались, - председатель ОВА
23:54
Карл Нехаммер
В общем, положительных впечатлений нет. Нехаммер прокомментировал свою встречу с Путиным
23:43
Ericsson
Ericsson, eBay и еще три компании присоединились к технологической блокаде России и Беларуси
23:37
15 апреля Джо Байден снова приедет в Польшу, - Белый дом
23:34
России не хватает ресурса для победы на Донбассе, - Институт изучения войны
23:28
Чехия Украина
Благотворители в Чехии собрали на оружие для Украины около 1 млрд крон
23:15
11 апреля гумкоридорам удалось вывезти более 4 тыс. украинцев
22:55
Джен Псаки
Байден не планирует вслед за Джонсоном приезжать в Киев, - Белый дом
22:52
В Ирпене объявили удлиненный комендантский час
22:42
Папа Франциск может встретиться с патриархом Кириллом, - Reuters
22:23
Россия использовала ядовитое вещество против военных и гражданских в Мариуполе - полк "Азов"
22:15
Около двух третей всех украинских детей стали переселенцами, - ЮНИСЕФ
22:08
Джен Псаки
Наступление на Украину стало стратегическим провалом, смена командующего не поможет, - Белый дом
21:59
Россия, как и нацисты, осуществляет политику истребления всего народа – постпред Украины в ООН
21:48
Новое наступление на Киев будет зависеть от результата боев на Донбассе – Минобороны. Видео
21:34
Эммануэль Макрон
Макрон заявил о готовности приехать в Украину, "если это даст результат"
21:32
Украинские десантники уничтожили 5 танков оккупантов, среди них командирский. Видео
21:21
ЕС увеличит поставки оружия в Украину, - Бербок
21:20
Оккупанты угрожают применить химическое оружие в Мариуполе, - Денисова
21:06
Жозеп Боррель
Евросоюз поможет собирать доказательства военных преступлений России в Украине - Боррель
21:03
Зеленский
Зеленский: Украина обсуждает усиление энергетического сотрудничества с Норвегией
20:45
В Москве задержали идеолога путинизма, автора "концепции Новороссии" Владислава Суркова, - Илья Пономарев
20:41
Россия допустила выборочный дефолт по внешнему долгу, - S&P
20:27
РФ разрушила в Харькове 1 617 жилых многоэтажек, - мэр
20:18
Ужесточение санкций, наказание за военные преступления, требование прекратить войну: у канцлера Австрии рассказали о его "очень жесткой" встрече с Путиным
20:18
На базе 5-го роддома в Киеве открылось временное отделение "Аист"
20:05
В Москве задержали оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу
20:00
Российская оккупационная администрация в Крыму вводит на севере полуострова высокий уровень террористической угрозы
19:45
Россияне, которые окапывались в зоне отчуждения, разнесли радиацию по Беларуси и РФ, - директор Института клинической радиологии Чумак
19:37
Крым – это Украина
Россияне в Крыму распространяют информацию о возможном продвижении ВСУ на полуостров, - Генштаб
18:50
Обновлено
Приват24
Приват24 возобновит работу в 6 утра 12 апреля
18:39
Rafale fighter
Сербия планирует закупить истребители у Франции
18:17
Лавров
Россия не будет останавливать войну на время мирных переговоров, - Лавров
18:01
Разминирование Бучи, Ирпеня и Гостомеля продолжается, возвращаться туда рано, - КГГА
17:54
ЧМ-2022: В сборной Шотландии требуют перенести матч против Украины
17:51
Эксклюзив
Штаты и Еврокомиссия должны поддержать не просто эмбарго на поставки из России нефти и газа, а механизмы полной изоляции от РФ – Гончар
17:44
Порошенко
Десантникам, отправляющимся на восточный фронт, отправили бронежилеты и кевларовые шлемы – Порошенко
17:41
Эксклюзив
Арсений Яценюк
Нам нужна помощь G7 для восстановления Украины: из-за нациста Путина вдвое больше украинцев были вынуждены покинуть свои дома, чем во время Второй мировой войны, - Яценюк
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV