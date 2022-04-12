Об этом Андрей Билецкий рассказал в своем видеообращении.



Он заявил, что "практический аспект" атаки невелик, "три человека имеют четко выраженные признаки отравления боевыми химическими веществами", но "без катастрофических последствий". "Даже оружие массового поражения эти идиоты не могут использоваться полноценно", - заявил Белецкий.



"Если же о нравственной стороне, то это говорит только об одном: о трусости, или сц....вости россиян". Билецкий напомнил, что применение химоружия началось в годы Первой мировой войны как разрешение патовой ситуации в позиционной войне.



"Они (русские . - Ред.) понимают, что известие об этом разойдется по всему миру. Что мир узнает, что они - террористы, нарушающие огромное количество конвенций. Это (химатака. - Ред.) свидетельствует о том, что они не могут взять Мариуполь, "азовцев", украинских защитников. И поэтому они отчаиваются, и им ничего не остается, только использовать неизбирательное, запрещенное оружие".



"Они думают, что проявляют свою силу, а на самом деле они демонстрируют слабость", - сказал Андрей Белецкий.

Напомним, вечером 11 апреля полк "Азов" заявил , что Россия использовала ядовитое вещество против военных и гражданских в Мариуполе.