"Личный удар по Путину, который приведет к эскалации": США не вводят санкции против предполагаемой супруги президента РФ Кабаевой, - WSJ
Соединенные Штаты Америки подготовили пакет санкций против предполагаемой супруги президента РФ Алины Кабаевой, однако не вводят его в действие, поскольку это может быть "слишком личным" ударом по Владимиру Путину
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает УНИАН .
Кабаеву правительство США считает девушкой президента РФ и матерью как минимум троих его детей.
Официальные лица заявили изданию, что ее подозревают в причастности к сокрытию личного состояния Путина за рубежом.
Они считают, что введение санкций против Кабаевой станет "столь личным ударом по Путину, что это может привести к дальнейшей эскалации" в отношениях между странами.
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