"Личный удар по Путину, который приведет к эскалации": США не вводят санкции против предполагаемой супруги президента РФ Кабаевой, - WSJ

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает УНИАН .

Кабаеву правительство США считает девушкой президента РФ и матерью как минимум троих его детей.

Официальные лица заявили изданию, что ее подозревают в причастности к сокрытию личного состояния Путина за рубежом.



Они считают, что введение санкций против Кабаевой станет "столь личным ударом по Путину, что это может привести к дальнейшей эскалации" в отношениях между странами.