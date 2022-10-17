Личный компьютер Стива Джобса выставят на аукцион
Компьютер Macintosh, которым пользовался Стив Джобс, продадут на аукционе Bonham's History of Science and Technology в Нью-Йорке, его стоимость оценивается в $200 тысяч
Об этом сообщил сайт аукциона.
Macintosh будет выставлен на продажу с клавиатурой, мышкой и резервным жестким диском. Аукцион пройдет 25 октября.
Джобс пользовался компьютером во время работы в NeXT – компании, которую основал после того, как покинул Apple в 1985 году. Позже основатель вернулся в Apple, а NeXT стала частью технологического гиганта.
Bonham's рассказывает, что конфиденциальные данные были удалены с ПК, однако жесткий диск поможет новому владельцу понять, каким человеком был Джобс. Он содержит данные со времен его работы в NeXT и Pixar, еженедельные задачи, путешествия и даже сообщения о пропущенной встрече с Чарльзом III.
Кроме того, на аукционе будут представлены визитки Джобса со времен его работы в Pixar стоимостью от 2 000 до 3 000 долларов и подписанный им отчет стоимостью 6 000 - 8 000 долларов.
На аукционе также будет представлен один из самых редких компьютеров фирмы – Apple II.
На аукционе отметили, что устройство считается одним из важнейших ПК всех времен, поскольку именно оно популяризировало персональные компьютеры. Уникальность Apple II состоит в отсутствии вентиляционных отверстий в корпусе. Это вызвало перегрев устройства, поэтому их быстро заменили, в производство попало ограниченное количество компьютеров.
Его стоимость оценивается в 20 000 – 30 000 долларов.
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