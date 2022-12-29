Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Вражеский приспешник пытался выявить места дислокации и маршруты перемещения украинских войск в районе Славянска. Также передавал врагу локации местных госучреждений и объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что на бывшего полевого командира боевиков "ДНР" мужчина вышел через запрещенную соцсеть "Одноклассники" после начала полномасштабного вторжения.

"Передачу закрытых сведений российский агент осуществлял по собственному аккаунту электронной почты в виде меток на электронных картах с подробным описанием близлежащей местности", - рассказали в пресс-службе.

Суд дал мужчине 10 лет тюрьмы.

В октябре ГУР Минобороны Украины сообщила, что Гиркин находится на оккупированной территории и объявила вознаграждение в 100 тысяч долларов за взятие его в плен. Однако в декабре стало известно, что террорист вернулся в Москву.

17 ноября в Гааге состоялось оглашение приговора по делу MH17: боевиков подконтрольной РФ "ДНР" во главе с Гиркиным заочно приговорили к пожизненному заключению.

В России заявили, что не будут выдаваться Нидерландам Гиркина, приговоренного Гаагским трибуналом к пожизненному заключению.

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