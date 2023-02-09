Об этом в эфире Еспресо заявила журналистка-международница Ольга Токарюк.

"Британский премьер Риши Сунак был против предоставления Украины истребителей. Об этом писала пресса, его позиция была негативной. Но по результатам личной встречи с президентом Украины его позиция смягчилась. Он объявил вчера, что ничего не исключено в плане дальнейшей поставки оружия Украине и это включает также истребители. Он также сказал, что Великобритания начнет тренировать украинских пилотов - это шаг на пути к тому, что истребители будут предоставлены. Личный визит имеет значение - удается убедить лидеров в том, в чем их трудно убедить в ходе виртуальных разговоров , писем, звонков. Надеемся, что так же будут результаты от дальнейшего визита Зеленского в Брюссель", - сказала она.