Личные визиты Зеленского более убедительны, – журналистка-международница
Во время личных визитов президенту Украины Владимиру Зеленскому удается убеждать западных лидеров, чтобы те предоставляли больше оружия
Об этом в эфире Еспресо заявила журналистка-международница Ольга Токарюк.
"Британский премьер Риши Сунак был против предоставления Украины истребителей. Об этом писала пресса, его позиция была негативной. Но по результатам личной встречи с президентом Украины его позиция смягчилась. Он объявил вчера, что ничего не исключено в плане дальнейшей поставки оружия Украине и это включает также истребители. Он также сказал, что Великобритания начнет тренировать украинских пилотов - это шаг на пути к тому, что истребители будут предоставлены. Личный визит имеет значение - удается убедить лидеров в том, в чем их трудно убедить в ходе виртуальных разговоров , писем, звонков. Надеемся, что так же будут результаты от дальнейшего визита Зеленского в Брюссель", - сказала она.
- Напомним, Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию для встречи с премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом III. Также он выступил в британском парламенте, где призвал к созданию коалиции самолетов и заявил, что это – "крылья для свободы".
- Великобритания рассматривает возможность предоставления Украине истребителей: премьер Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу исследовать этот вопрос.
- Великобритания и союзники пытаются ускорить предоставление Украине вооружения, чтобы оно смогло достичь фронта в ближайшие дни и недели, а не месяцы.
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