Личные мотивы и отсутствие связей с Украиной: подозреваемый в убийстве экс-командира субмарины "Краснодар" признал вину
Уроженец Сум Сергей Денисенко, задержанный в РФ по подозрению в убийстве экс-командира субмарины "Краснодар", признал вину, но отрицает связь со спецслужбами Украины
Об этом сообщает госагентство ТАСС из зала суда.
Суд в Краснодаре арестовал до 10 сентября Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве экс-командира субмарины "Краснодар" и заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого.
Сергей Денисенко во время судебного заседания заявил, что не сотрудничал и никак не связан со спецслужбами Украины.
Денисенко отметил, что мотив совершения преступления был личным, а вознаграждения ему никто не обещал.
Следственный комитет России разместил видео с вывозом на место преступления Сергея Денисенко. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ назвал видео "странной откровенностью, почти шоу".
- Напомним, 10 июля в России застрелили экс-командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, предположительно причастного к удару "калибрами" по Виннице в прошлом году.
- 11 июля задержан подозреваемый в убийстве Ржицкого – это уроженец Сум Сергей Денисенко, который является президентом Федерации шотокан карате-до Украины, а с начала 2023 года жил и работал в Краснодарском крае.
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