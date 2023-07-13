Об этом сообщает госагентство ТАСС из зала суда.

Суд в Краснодаре арестовал до 10 сентября Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве экс-командира субмарины "Краснодар" и заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого.

Сергей Денисенко во время судебного заседания заявил, что не сотрудничал и никак не связан со спецслужбами Украины.

Денисенко отметил, что мотив совершения преступления был личным, а вознаграждения ему никто не обещал.

Следственный комитет России разместил видео с вывозом на место преступления Сергея Денисенко. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ назвал видео "странной откровенностью, почти шоу".